Арестован политолог Азер Гасымлы
Рассмотрено представление следственного органа в отношении директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.
Как сообщает АПА, Ясамальский районный суд рассмотрел представление следственного органа, и принял решение применить в отношении Азера Гасымлы меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Вчера в связи с поступившим обращением полиция задержала директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Он признан виновным по ст. 182.2.3 УК Азербайджана.
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