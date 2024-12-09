Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, произошедшем на вечеринке у Пи Дидди

Иск в адрес супруга мировой суперзвезды Бейонсе рэпера Jay-Z подала жертва, которой на момент совершения преступления было 13 лет.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на NBC – отмечается, что в иске говорится, что инцидент произошел в 2000 году на вечеринке у находящегося сейчас под арестом из-за многочисленных обвинений рэпера Пи Дидди. Изначально иск был подан в октябре текущего года и в нем значилось только имя Пи Дидди, а позднее в качестве второго обвиняемого был добавлен и Jay-Z.

Пострадавшая утверждает, что она пыталась без билета попасть на мероприятие с участием мировых звезд и обратилась к одному из водителей лимузина, который заявил несовершеннолетней, что она «соответствует тому, что искал Дидди» и отвез ее к рэперу на вечеринку.

Перед входом на вечеринку к П.Дидди 13-летнюю девочку заставили подписать соглашение о неразглашении, после чего ей предложили напиток, от которого у нее закружилась голова и она прилегла в одной из комнат, где ее изнасиловал сначала Jay-Z, а затем Пи Дидди – по словам потерпевшей, все происходило на глазах у известной женщины, которая находилась рядом и пришла в комнату с рэперами, имя женщины не называется.

Подчеркивается, что вскоре после произошедшего девочке удалось вырваться и уйти из дома Пи Дидди, после чего она добралась до заправочной станции и позвонила отцу.

В свою очередь 55-летний Jay-Z отрицает обвинения – адвокаты рэпера утверждают, что истица пыталась шантажировать звезду, а сейчас требует возмещения ущерба.

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