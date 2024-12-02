Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Всемирно известный рэпер Пи Дидди был арестован в середине сентября в Нью-Йорке в рамках продолжающегося уголовного расследования, связанного с обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и не только.

The Rolling Stone сообщает о том, что дизайнер Брайана Бонголан выдвинула новые обвинения против 55-летнего рэпера Пи Дидди - она утверждает, что рэпер пытался её убить, свесив с балкона семнадцатого этажа.

Известно, что дизайнер подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив Пи Дидди в сексуализированном насилии, покушении на убийство и незаконном лишении свободы - Брайана Бонголан утверждает, что рэпер пришёл поздно ночью, начал к ней приставать, а после её сопротивления свесил с балкона.

За нанесённый ущерб она требует компенсацию в 10 млн долларов (17 млн манатов) – представители арестованного рэпера отвергают новые выдвинутые против Пи Дидди обвинения.

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