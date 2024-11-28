Отпустят ли Пи Дидди под залог в 50 млн долларов?

Всемирно известный рэпер Пи Дидди был арестован в середине сентября в Нью-Йорке в рамках продолжающегося уголовного расследования, связанного с обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и не только.

Пи Дидди уже трижды отказывали в освобождении под залог и этот раз не стал исключением – оглашено судебное решение, по которому ходатайство об освобождении под залог в 50 млн долларов (85 млн манатов – прим. ред.) было отклонено, сообщает 1news.az со ссылкой на The Hollywod Reporter.

Таким образом, Пи Дидди останется в заключении до суда, который состоится 5 мая 2025 года.

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