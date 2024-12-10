Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТО

Иск в адрес супруга мировой суперзвезды Бейонсе рэпера Jay-Z подала жертва, которой на момент совершения преступления было 13 лет.

Известно, что в иске говорится, что инцидент произошел в 2000 году на вечеринке у находящегося сейчас под арестом из-за многочисленных обвинений рэпера Пи Дидди. 55-летний Jay-Z отрицает обвинения – адвокаты рэпера утверждают, что истица пыталась шантажировать звезду, а сейчас требует возмещения ущерба.

Официальное заявление Jay-Z на эту тему опубликовано на официальных страницах Roc Nation — основанной Jay-Z многопрофильной компании, занимающейся управлением, музыкальным издательством и развлечениями.

«Мой адвокат получил попытку шантажа, замаскированную под официальное требование, от так называемого «адвоката» по имени Тони Базби. Этот человек рассчитывал на то, что характер обвинений и давление общественного мнения заставят меня пойти на соглашение. Но всё получилось с точностью до наоборот! Это лишь укрепило моё желание публично разоблачить вас как мошенника. Так что нет, я не дам вам ни копейки», - говорится в заявлении рэпера.

Jay-Z подчеркивает, что эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что он настаивает на подаче уголовного дела, а не гражданского: «Кто бы ни совершил подобное преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключён под стражу, разве вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживают настоящего правосудия, если бы это было правдой. Этот адвокат, о котором я провел небольшое расследование, кажется, имеет привычку устраивать подобные представления».

Рэпер заявляет, что не имеет понятия, как адвокат Т.Базби, стал настолько жалким человеком, но заверяет, что с такими, как он, ему уже не раз приходилось сталкиваться: «Я полностью готов иметь дело с таким типом, как вы. Вы утверждаете, что были морским пехотинцем?! Морпехи известны своей доблестью, а у вас нет ни чести, ни достоинства».

По словам Jay-Z, единственное, что разбивает его сердце - это его семья: «Моей жене и мне придется сесть и поговорить с нашими детьми, одна из которых в таком возрасте, когда её друзья, наверняка, увидят эти новости в прессе и начнут задавать вопросы о сути этих обвинений. Нам придется объяснить им жестокость и алчность людей. Я скорблю о ещё одной утрате невинности. Дети не должны переживать подобное в таком юном возрасте. Несправедливо пытаться понять необъяснимую злобу, направленную на разрушение семей и человеческого духа. Моё сердце и поддержка обращены к настоящим жертвам в этом мире, которые вынуждены наблюдать, как их жизненные истории превращаются в постановочные спектакли ради наживы со стороны этого «охотника за выгодой» в дешёвом костюме».

Обращаясь к Тони Базби, Jay-Z отмечает, что адвокат совершил серьезную ошибку, полагая, что все знаменитости одинаковы: «Я не из вашего мира. Я молодой человек, который вырос в Бруклине и сумел выбраться оттуда. Мы не играем в такие игры. У нас есть строгие принципы и честь. Мы защищаем детей, а вы, похоже, эксплуатируете людей ради собственной выгоды. Только ваша сеть теоретиков заговора и фальшивых экспертов поверит в абсурдные обвинения, выдвинутые против меня, которые, если бы не их серьёзность из-за темы вреда детям, могли бы показаться смехотворными. C нетерпением жду момента, чтобы показать вам, насколько я отличаюсь».

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