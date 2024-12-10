 Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТО

Иск в адрес супруга мировой суперзвезды Бейонсе рэпера Jay-Z подала жертва, которой на момент совершения преступления было 13 лет.

Известно, что в иске говорится, что инцидент произошел в 2000 году на вечеринке у находящегося сейчас под арестом из-за многочисленных обвинений рэпера Пи Дидди. 55-летний Jay-Z отрицает обвинения – адвокаты рэпера утверждают, что истица пыталась шантажировать звезду, а сейчас требует возмещения ущерба.

Официальное заявление Jay-Z на эту тему опубликовано на официальных страницах Roc Nation — основанной Jay-Z многопрофильной компании, занимающейся управлением, музыкальным издательством и развлечениями.

«Мой адвокат получил попытку шантажа, замаскированную под официальное требование, от так называемого «адвоката» по имени Тони Базби. Этот человек рассчитывал на то, что характер обвинений и давление общественного мнения заставят меня пойти на соглашение. Но всё получилось с точностью до наоборот! Это лишь укрепило моё желание публично разоблачить вас как мошенника. Так что нет, я не дам вам ни копейки», - говорится в заявлении рэпера.

Jay-Z подчеркивает, что эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что он настаивает на подаче уголовного дела, а не гражданского: «Кто бы ни совершил подобное преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключён под стражу, разве вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживают настоящего правосудия, если бы это было правдой. Этот адвокат, о котором я провел небольшое расследование, кажется, имеет привычку устраивать подобные представления».

Рэпер заявляет, что не имеет понятия, как адвокат Т.Базби, стал настолько жалким человеком, но заверяет, что с такими, как он, ему уже не раз приходилось сталкиваться: «Я полностью готов иметь дело с таким типом, как вы. Вы утверждаете, что были морским пехотинцем?! Морпехи известны своей доблестью, а у вас нет ни чести, ни достоинства».

По словам Jay-Z, единственное, что разбивает его сердце - это его семья: «Моей жене и мне придется сесть и поговорить с нашими детьми, одна из которых в таком возрасте, когда её друзья, наверняка, увидят эти новости в прессе и начнут задавать вопросы о сути этих обвинений. Нам придется объяснить им жестокость и алчность людей. Я скорблю о ещё одной утрате невинности. Дети не должны переживать подобное в таком юном возрасте. Несправедливо пытаться понять необъяснимую злобу, направленную на разрушение семей и человеческого духа. Моё сердце и поддержка обращены к настоящим жертвам в этом мире, которые вынуждены наблюдать, как их жизненные истории превращаются в постановочные спектакли ради наживы со стороны этого «охотника за выгодой» в дешёвом костюме».

Обращаясь к Тони Базби, Jay-Z отмечает, что адвокат совершил серьезную ошибку, полагая, что все знаменитости одинаковы: «Я не из вашего мира. Я молодой человек, который вырос в Бруклине и сумел выбраться оттуда. Мы не играем в такие игры. У нас есть строгие принципы и честь. Мы защищаем детей, а вы, похоже, эксплуатируете людей ради собственной выгоды. Только ваша сеть теоретиков заговора и фальшивых экспертов поверит в абсурдные обвинения, выдвинутые против меня, которые, если бы не их серьёзность из-за темы вреда детям, могли бы показаться смехотворными. C нетерпением жду момента, чтобы показать вам, насколько я отличаюсь».

Читайте по теме:

Падение империи Пи Дидди: Шокирующие обвинения и грязные тайны элитных вечеринок – ФОТО - ВИДЕО

Против Пи Дидди выдвинуто еще 120 исков: Жертвам рэпера от 9 до 38 лет

Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Поделиться:
442

Актуально

ОбществоНа этих улицах Баку затруднено движение транспорта
ПолитикаЗамглавы МИД АР: С Арменией можно договориться
МнениеПризнание Арменией прав западных азербайджанцев – один из факторов установления ...
В миреИзраильские танки замечены в 20 км от Дамаска

Lifestyle

Памела Андерсон, Деми Мур, Ариана Гранде и другие номинанты премии «Золотой глобус -2025» - ФОТО
Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТО
Наина Ибрагимова завоевала награды на международном конкурсе красоты в Египте - ФОТО - ВИДЕО
В рамках экологической выставки «Zero Waste» прошло закрытое мероприятие - ФОТО

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

В Баку стартует Неделя итальянской кухни
Бурак Озчивит снимается в российском сериале – ФОТО
Азербайджанцы на премии Altın Kelebek: Красная дорожка и церемония вручения - ВИДЕО
«Səma xanımı»: Трейлер фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Памела Андерсон, Деми Мур, Ариана Гранде и другие номинанты премии «Золотой глобус -2025» - ФОТОСегодня, 12:00Глава КСИР Ирана обсудил с парламентом военные операции против ИзраиляСегодня, 11:55Замглавы МИД АР: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страныСегодня, 11:50В Гядабее 18-летняя девушка потеряла ребенка во время родовСегодня, 11:45Замглавы МИД АР: С Арменией можно договоритьсяСегодня, 11:4027 лет со дня смерти Анатолия БанишевскогоСегодня, 11:35Эльнур Мамедов: Отсутствие у Армении единой позиции препятствует подписанию мирного договораСегодня, 11:30Единовременные социальные пособия в BirbankСегодня, 11:25Для достижения мира в конституцию Армении должны быть внесены изменения, заявляют в БакуСегодня, 11:20Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с автомобильными номерамиСегодня, 11:15Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании военного положенияСегодня, 11:10Тающий ледник отнял территории Италии в пользу ШвейцарииСегодня, 11:05Maserati: Новая эра в Азербайджане с открытием современного автомобильного центра – ФОТОСегодня, 11:00Куриная слепота: Как Макрон ведет Францию в пропастьСегодня, 10:55Турция открывает погранпереход в Хатае для возвращения сирийских мигрантовСегодня, 10:50Кабмин Южной Кореи вызвали на допросСегодня, 10:45Jay-Z ответил на обвинение в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке у Пи Дидди – ФОТОСегодня, 10:40В Хомсе оппозиция создала Центр урегулирования для членов режима АсадаСегодня, 10:35Инициативы Mastercard в области устойчивого развития и ключевые мероприятия в период COP29Сегодня, 10:30Президента Южной Кореи могут признать лидером заговорщиковСегодня, 10:25
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35