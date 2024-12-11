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Месси, Суарес, Бускетс и Альба встретились с азербайджанскими фанатами в Crystal Hall – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:53 - Сегодня
Месси, Суарес, Бускетс и Альба встретились с азербайджанскими фанатами в Crystal Hall – ФОТО

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси прилетел в столицу Азербайджана - вместе с легендой футбола в Баку прибыли и мировые футбольные звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Визит футбольных звезд в Баку связан с их участием в мероприятии, которое прошло в переполненном футбольными фанатами Crystal Hall – подчеркнем, что все собранные с продажи билетов средства будут направлены на благотворительные цели. Отметим, что на мероприятие, собравшее тысячи фанатов, были приглашены воспитанники детских домов Баку, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети шехидов.

Ведущим мероприятия выступил народный артист Азербайджана Мурад Дадашов, изначально задавший позитивный тон и настрой event’у, который отрыло яркое выступление ритм-группы «Натиг» под руководством народного артиста Натига Ширинова, а продолжил ди-джейский сет всемирно известный французский музыкант Willy William.

Затем азербайджанским фанатам представили документальный фильм о Лионеле Месси, который произвел глубокое впечатление на аудиторию. Фильм не только рассказывает о пути одного из величайших футболистов в истории, но и делится ценными уроками о целеустремленности, упорстве и вере в свои силы. Его история мотивирует зрителей, показывая, как преодолевать препятствия на пути к мечте, и вдохновляет на достижение собственных целей.

После показа фильма на сцену Crystal Hall вышли Лео Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, их появление вызвало бурю эмоций у зрителей - зал буквально взорвался криками радости и аплодисментами, выражая восторг и восхищение своими кумирами.

Лионель Месси выразил искреннюю благодарность за радушный приём, отметив, что это его первый визит в Баку - он поделился своими впечатлениями, рассказав, что успел немного познакомиться с азербайджанской культурой и людьми, и поблагодарил всех за поддержку, которую ощутил на каждом шагу.

После завершения выступления Лионель Месси и его коллеги по команде - Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба - уделили особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и юным футболистам из азербайджанских команд. Они охотно фотографировались с каждым из них, создавая поистине трогательные и вдохновляющие моменты. В завершение мероприятия звёзды футбола подписали мячи, которые затем бросали в зрительный зал, вызывая неподдельный восторг у публики - этот жест стал символом связи с болельщиками и ещё одним ярким моментом вечера, который надолго останется в памяти присутствующих.

Завершилось мероприятие выступлением румынской музыкальной группы «Morandi», играющей и поющей в стиле евродэнс.

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Фото: Надир Ибрагимли

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