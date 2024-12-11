Лионель Месси и мировые звезды футбола прилетели в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси прилетел в столицу Азербайджана.
Вместе с легендой футбола в Баку прилетели и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Отметим, что 11 декабря запланирована встреча с фанатами, которая состоится Crystal Hall, где поклонники получат уникальную возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и его товарищей по команде.
Видео прилета футбольных звезд в Баку в Instagram Stories разместил бизнесмен Аднан Ахмедзаде.
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