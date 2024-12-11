Лионель Месси и мировые звезды футбола прилетели в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси прилетел в столицу Азербайджана.

Вместе с легендой футбола в Баку прилетели и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Отметим, что 11 декабря запланирована встреча с фанатами, которая состоится Crystal Hall, где поклонники получат уникальную возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Видео прилета футбольных звезд в Баку в Instagram Stories разместил бизнесмен Аднан Ахмедзаде.