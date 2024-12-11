Лионель Месси: «Баку, спасибо большое за теплый прием» - ВИДЕО

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси прилетел в столицу Азербайджана.

Вместе с легендой футбола в Баку прилетели и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые приняли участие в мероприятии, прошедшем в Crystal Hall.

«Спасибо большое за теплый прием! Я впервые в Баку, но успел немного познакомиться с азербайджанской культурой и людьми. Спасибо за поддержку!» - заявил со сцены Л.Месси.