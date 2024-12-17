В Китае казнили чиновника-коррупционера

В Китае казнили чиновника, который незаконно присвоил сотни миллионов долларов, сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о высшей мере наказания принял Верховный народный суд.

Ли Цзяньпин занимал должность секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото. Следствие установило, что он незаконно присвоил более 1,43 млрд юаней (более $199 млн). Также он получил от других лиц 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн).

Суд приговорил чиновника к смертной казни в 2022 году. Ли Цзяньпин подал апелляцию, но суд второй инстанции оставил приговор без изменений.

Источник: Газета.ру