Китай поможет Сирии защитить свой суверенитет – глава МИД КНР

Китай будет способствовать защите территориальной целостности Сирии и восстановлению стабильности в стране.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе конференции по международной ситуации и китайской дипломатии.

«Ситуация в Сирии претерпела внезапные перемены, Китай продолжит поддерживать сирийский народ <...>, поможет Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность», - сказал Ван И. Он отметил, что Китай выступает против того, чтобы террористические группировки воспользовались возможностью, чтобы создать хаос в стране.

Источник: ТАСС