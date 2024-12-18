Погода на четверг: В Баку ожидается мокрый снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 19 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки. Ночью в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, переходя в мокрый снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется с 761 до 768 мм рт. ст. Относительная влажность будет на уровне 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. Утром осадки начнут постепенно прекращаться, начиная с западных районов. Местами возможен туман. Западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-9° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

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