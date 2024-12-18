Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

Зимой в Азербайджане средняя температура воздуха будет близка к многолетней норме.

Сезонные прогнозы разрабатываются на основе анализа многолетних данных наблюдений за погодой на больших территориях и научных исследований. Эти предварительные сценарии сезонных погодных условий публикуются региональными климатическими центрами Всемирной метеорологической организации (WMO), такими как Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF), Международный исследовательский институт США (IRI), Центр климатических исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC Climate Center) и другие.

Об этом 1news.az сообщил руководитель Национальной службы гидрометеорологии Назим Мамедов, отметив следующее: «Согласно сезонным прогнозам, этой зимой средняя температура воздуха в Азербайджане будет близка к многолетней норме. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы, а местами чуть ниже».

По словам руководителя службы, анализ многолетних метеорологических данных показывает, что, согласно климатическим особенностям зимы, в январе и феврале территория Азербайджана обычно чаще подвергается воздействию холодных арктических воздушных масс, поэтому, несмотря на ожидаемую относительно мягкую зиму, в некоторые периоды не исключаются морозы и снегопады.

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