В эти дни в Баку ожидаются осадки

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 18 декабря до середины дня 19 декабря ожидаются периодические осадки.

На отдельных участках осадки могут временно усилиться, а ночью в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег.

В районах Азербайджана также с дневного времени 18 декабря, начиная с горных районов, до середины дня 19 декабря ожидаются периодические осадки, в виде мокрого снега и снега. Местами осадки могут быть интенсивными.

Ночью и утром 19 декабря на дорогах некоторых горных районов образуется гололедица.

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