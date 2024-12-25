На азербайджанских каналах приостановлена трансляция развлекательных программ – ФОТО
Ряд азербайджанских телеканалов и радиостанций временно прекратил вещание развлекательных передач после трагического крушения пассажирского самолёта AZAL неподалёку от города Актау.
О приостановлении трансляции развлекательных программ на данный момент сообщили телеканалы ARB и ATV – также в связи с произошедшим изменены плейлисты радиостанций 106 FM и 106,3 FM.
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