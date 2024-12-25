Эмин Агаларов: «Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим»
Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов высказался на своей странице в социальной сети Instagram о произошедшем вблизи Актау крушении самолета AZAL.
«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим», - отмечает Э.Агаларов в соцсети Instagram.
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