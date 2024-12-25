Юсиф Эйвазов: «Сегодняшняя трагедия шокирует»

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов высказался на своей странице в социальной сети Instagram о произошедшем в Актау крушении самолета AZAL.

«Мы артисты путешествуем в разные страны мира и садиться в самолет для нас привычное дело. Несмотря на это сегодняшняя трагедия шокирует. Терпения родным и близким погибших. Выжившим долгих лет», - пишет Ю.Эйвазов в Instagram.

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