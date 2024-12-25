AZAL: «Мы скорбим вместе с семьями и близкими погибших пассажиров и членов экипажа…»

ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) выразило соболезнования семьям и близким пассажиров, погибших в результате крушения самолета в Актау.

«Сегодня для AZAL - чрезвычайно тяжелый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль - это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отмечают в AZAL.

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