Скончалась Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в легендарном фильме - ВИДЕО

В возрасте 73 лет не стало британской киноактрисы Оливии Хасси, всемирную славу которой принесла роль Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта».

О смерти О.Хасси сообщается в опубликованном на ее официальной странице в социальной сети Instagram некрологе, в котором отмечается следующее:

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Оливии Хасси, которая мирно скончалась у себя дома в окружении близких 27 декабря. Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и искренняя доброта затронули жизни всех, кто ее знал. Она прожила жизнь, полную страсти, любви и преданности искусству, духовности и доброты по отношению к животным.

Оливия оставляет после себя любящую семью - детей Алекса, Макса и Индию, мужа Дэвида Глена Айсли, с которым она прожила 35 лет, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим об этой невосполнимой утрате, но также отмечаем неизгладимое влияние Оливии на нашу жизнь и индустрию. Благодарим вас за ваши мысли и молитвы в это трудное время и просим о конфиденциальности, пока мы оплакиваем потерю поистине уникальной души».

Актриса умерла от онкологического заболевания – в 2008 году у нее был диагностирован рак молочной железы, в 2018-м произошел рецидив.

«Ромео и Джульетта» (1968 г) - двухсерийный художественный фильм совместного производства Великобритании и Италии, поставленный режиссёром Франко Дзеффирелли по одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. Фильм завоевал две премии «Оскар», три премии «Золотой Глобус» и другие награды, и по сегодняшний день остается лучшей экранизацией этой шекспировской трагедии.

Читайте по теме:

Прерванные жизни: Кого мир потерял в 2024 году – ФОТО

Звезды фильма «Ромео и Джульетта» обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации – ФОТО

«Sən Romeo, mən sənə Julietta…»: Новый дуэт Айгюн Кязимовой – ВИДЕО