«Sən Romeo, mən sənə Julietta…»: Новый дуэт Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова сделала предновогодний музыкальный подарок своим поклонникам.

На официальном YouTube канале азербайджанской поп-дивы презентована песня «1» (музыка Кязымджан, слова OGB), исполненная А.Кязимовой в дуэте с автором и исполнителем Кязымджаном – отметим, что трек уже привлек внимание слушателей благодаря отрывку, который стал популярным в социальных сетях до официального релиза.

Основной посыл песни - это признание в любви, которое передано через строки «Sən Romeo, mən sənə Julietta…» (Ты Ромео, я твоя Джульетта) и т.д., делающими песню романтичной и актуальной для широкой аудитории.

Благодаря своему позитивному вайбу и легко запоминающемуся мотиву и словам, «1» имеет все шансы стать зимним хитом, ведь уже на стадии предварительного знакомства с треком слушатели полюбили новый дуэт.

Отметим, что Кязымджаном написаны такие абсолютные хиты в репертуаре Айгюн Кязимовой, как «Parol» (21 млн просмотров в YouTube) и «S.O.S» (29 млн).

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