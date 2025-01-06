Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 7 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, в основном без осадков. Однако вечером возможны кратковременные дожди в некоторых местах. Ближе к ночи в отдельных районах полуострова ожидаются интенсивные осадки. Северо-восточный ветер сменится юго-восточным днем.

Температура воздуха ночью ожидается 4-6°C тепла, днем 7-10°C тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм рт. ст., относительная влажность составит 65-75%.

На территории Азербайджана в большинстве районов погода будет в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°C тепла, днем 7-12°C тепла. В горах ночью ожидается мороз 5-10°C, а днем температура будет колебаться от -3°C до 2°C тепла.

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