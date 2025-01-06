Температура воздуха в Баку опустилась до +4°C

По данным Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 6 января, в некоторых регионах Азербайджана временами идут дожди.

Количество выпавших осадков составляет: 3 мм в Балакене, 2 мм в Мингячевире, Товузе, Огузе, Гяндже, Габале, Нафталане, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Шамкире, Нефтчале, Шабране, Лянкяране, Джалилабаде, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лерике, 1 мм в Баку и на Абшеронском полуострове.

В горных районах идет снег, высота снежного покрова составляет 10 см в Алибейли (Загатала), 5 см в Губе, Гахе (Сарыбаше), Шахбузе, 2 см в Дашкесане, Гядабее, 1 см в Гёйгёле, Хыналыге, Алтыагаче, Шеки, Халтане, Гусаре, Гобустане, Садараке и Нахчыване.

В некоторых местах усилился северо-западный ветер, скорость которого в Геранбое достигла 23 м/с, что соответствует оранжевому предупреждению.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире и Тертере скорость ветра достигала 18 м/с, в Нефтчале и Гяндже - 20 м/с, в Шахдаге - 19 м/с, в Ширване - 16 м/с, что соответствует желтому предупреждению.

В Балакене, Гахе (Сарыбаш), Губе, Гусаре, Грызе, Дашкесане, Гёйгёле, Гёйчае и Лерике наблюдался туман, который ограничил видимость до 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до +4°C, в равнинных районах до +5°C, в Нахчыванской АР до -5°C, в горных районах до -9°C.