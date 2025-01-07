НТВ покажет телеверсию юбилейного концерта EMIN’а – ВИДЕО

8 января в 23:30 по бакинскому времени российский телеканал НТВ представит телевизионную версию концерта народного артиста Азербайджана EMIN’a, прошедшего в начале декабря 2024 года на сцене Государственного Кремлёвского дворца и приуроченного к 45-летию певца.

Зрителей НТВ ждут яркие номера и дуэты с Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Алексеем Воробьёвым, Сосо Павлиашвили, Jony, Алексеем Чумаковым, Тимуром Темировым, Константином Нониковым, Эллаи, Bahh Tee и Владимиром Кузьминым, а также с невероятными яркими артистками эстрады - Ани Лорак, Алсу, Жасмин и Ириной Дубцовой.

В анонсе концерта, опубликованном на сайте НТВ, отмечается, что на юбилейном вечере EMIN вместе с Алсу впервые исполнил песню из нового альбома памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева - «Нам не жить друг без друга», также со сцены прозвучат «Синяя вечность» и многие другие композиции.

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