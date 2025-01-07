 В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия

Теймур Максутов16:03 - Сегодня
В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия

Хатаинский районный суд принял решение об аресте спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова, задержанных ранее за хулиганство.

Судья Фуад Ахундов приговорил спортсменов к аресту сроком на 3 месяца, пишет Репорт.

Напомним, что 4 января около 3 часов ночи в Хатаинском районе произошел инцидент с участием группы спортсменов.

Полиция установила личности участников, среди них были спортсмены Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Муса Ахмедов. Все участники были задержаны сотрудниками полиции по обвинению в хулиганстве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Читайте по теме:

Хулиганство спортсменов в Баку: Что известно об инциденте?

Пострадавший майор ГПС рассказал о нападении на него спортсменов

Поделиться:
242

Актуально

Xроника

В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников ряда организаций

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Общество

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по черным ящикам ...

Xроника

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Общество

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по черным ящикам азербайджанского самолета

В центре Баку на автомобиль обрушился строительный подъемник – ВИДЕО

В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия

Сотрудники МККК в декабре посетили содержащихся в Азербайджане армянских преступников

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

Ничего святого: Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего мальчика, погибшего в авиакатастрофе - ФОТО

Названо время зимних каникул в школах Азербайджана

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

Последние новости

Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Сегодня, 17:56

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по черным ящикам азербайджанского самолета

Сегодня, 17:31

В центре Баку на автомобиль обрушился строительный подъемник – ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Новый посол Армении вручил президенту Ирана верительные грамоты

Сегодня, 17:22

В США в отсеке шасси самолета нашли тела двух человек

Сегодня, 17:08

Некоторые военнослужащие не будут проходить обследование военно-врачебной комиссии

Сегодня, 16:49

Двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена

Сегодня, 16:36

В Азербайджане установлены госпошлины за подачу заявлений, связанных с арбитражем

Сегодня, 16:24

В Азербайджане повышены зарплаты сотрудников ряда организаций

Сегодня, 16:21

В Баку арестовали спортсменов, совершивших хулиганские действия

Сегодня, 16:03

Сотрудники МККК в декабре посетили содержащихся в Азербайджане армянских преступников

Сегодня, 15:57

В Южной Корее снова выдали ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Сегодня, 15:28

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 15:28

НТВ покажет телеверсию юбилейного концерта EMIN’а – ВИДЕО

Сегодня, 15:23

В Германии задержали мужчину, захватившего заложницу в банке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Французский шпион частично признал свою вину в сборе информации о военной продукции Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

TƏBİB: Шесть пассажиров самолета AZAL продолжают лечение в больнице, состояние двух из них критически тяжелое

Сегодня, 14:57

В Бейлягане арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя – ФОТО

Сегодня, 14:50

Стоимость проезда в метро повысится?

Сегодня, 14:35

Задержан серийный вор, похищавший электрические кабели в Ясамальском районе

Сегодня, 14:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23