За несколько дней до смерти Азер Бахшалиев перенес инсульт - ВИДЕО

5 января в возрасте 39 лет не стало известного азербайджанского актера Азера Бахшалиева, зрительскую любовь которому принес образ Аксакала в проекте Bozbash Pictures.

Напомним, что актер длительное время страдал от почечной недостаточности и искал донора для проведения операции по пересадке почки.

В эфире программы «Xəzər Axşamı», посвященной памяти А.Бахшалиева, его близкий друг - телеведущий Илькин Гасани рассказал о том, что в день госпитализации актер из-за повышенного давления перенес инсульт: «Он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, был в коме. Везде говорили о почечной недостаточности и многие не понимали, почему нет донора. Мне писали и звонили неизвестные люди, готовые стать донорами для Азера».

И.Гасани отметил, что в Азербайджане был найден донор, который готов был отдать почку А.Бахшалиеву безвозмездно, подчеркнув следующее: «В последние годы была создана Этическая комиссия для операций по трансплантации. Были взяты анализы, проводилось оформление документов. Каждый раз, когда мы спрашивали, он говорил, что ответ дадут в следующем месяце. Этот процесс, если не ошибаюсь, затянулся до конца ноября. В последний момент возникла какая-то проблема, и Азеру пришел отказ. Это событие ещё больше его подкосило».

В ходе эфира также было отмечено, что 15 января Азера Бахшалиева должны были прооперировать в Турции.

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