Актер Азер Бахшалиев похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Актер Азер Бахшалиев похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.

Как сообщает АПА, на похоронах присутствовали его коллеги по творчеству, родные и близкие.

13:00

В Баку в мечети Гейдара проходит церемония прощания с актером Азером Бахшалиевым.

Как сообщает Oxu.Az, после проведения заупокойной молитвы его похоронят на кладбище «Волчьи ворота».

11:30

Актер Азер Бахшалиев скончался.

Как сообщает Report, актер ушел из жизни сегодня.

10:35

Из-за полиорганной недостаточности организм актера Азера Бахшалиева утратил способность к жизнедеятельности.

Об этом сообщили в Азербайджанском медицинском университете.

Начиная с вечера вчерашнего дня, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии Азера Бахшалиева начались необратимые процессы.

По этой причине, по желанию родителей и членов семьи, актер сегодня был доставлен домой.

Источник: Report