Запуск нового социального пакета в Азербайджане: Что ждёт граждан в 2025 году?

Запуск исполнения социального пакета на 2025 год был официально начат – в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О продолжении мероприятий по улучшению социального благосостояния населения», подписанным в этом месяце, вступил в силу ряд повышений.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

Рассказывая о повышении заработной платы, В.Байрамов отмечает следующее: «Одним из основных элементов социального пакета, который охватит 3 миллиона граждан Азербайджана, является повышение заработных плат. В соответствии с указом Президента Азербайджана с этого месяца размер минимальной месячной заработной платы в стране был увеличен на 16% с 345 манатов до 400 манатов. Это означает, что с этого месяца ни в государственном, ни в частном секторе заработная плата не может быть ниже 400 манатов. То есть, граждане, получающие минимальную заработную плату, будут получать свою зарплату за январь с увеличением на 16%».

Вугар Байрамов отмечает, что повышение минимальной заработной платы обеспечит увеличение не только для тех, кто получает низкую зарплату, но и для всех уровней зарплат по единой тарифной сетке: «Так, в течение примерно одного месяца в соответствии с этим указом будут приведены в соответствие и увеличены месячные тарифные (должностные) оклады работников, работающих в государственном секторе. Заработная плата также возрастет у работников в таких областях, как социальная сфера, наука, здравоохранение, культура, молодежь и спорт, сельское хозяйство, экология и охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, мелиорация, водное хозяйство и рыбоводство, не имеющих статуса государственных служащих. Эти повышения будут выплачены после подписания соответствующего решения Кабинетом министров».

Рассказывая о повышении пенсий, В.Байрамов отмечает следующее: «Согласно действующему законодательству, пенсии ежегодно индексируются и увеличиваются в январе, в зависимости от процента повышения средней месячной заработной платы за предыдущий год. Хотя точный процент повышения пока неизвестен, увеличение будет рассчитано именно с этого месяца. По итогам первых 10 месяцев 2024 года средняя месячная заработная плата в стране увеличилась примерно на 8%. Официальный точный показатель будет объявлен в начале следующего месяца».

В.Байрамов отмечает, что поскольку повышение рассчитывается с января, возникает вопрос о том, когда будут выплачены эти увеличения: «Стоит отметить, что официальная статистика о повышении средней месячной заработной платы за 2024 год будет опубликована в первые 10 дней февраля, и индексация будет проведена именно в это время. Повышение пенсий рассчитывается с 1 января, но выплаты будут осуществлены в феврале вместе с увеличением за этот месяц. Таким образом, пенсионеры получат увеличение с начала следующего месяца. При этом повышение, рассчитанное за январь, также будет добавлено к пенсии за февраль. Стоит отметить, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий. В соответствии с 4-й статьей Закона о трудовых пенсиях, установлены три вида трудовых пенсий: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и пенсия по утрате кормильца. Таким образом, независимо от типа, если гражданин получает трудовую пенсию, то его пенсия будет увеличена. Минимальный размер пенсии со следующего месяца будет увеличен с 280 манатов до 320 манатов. Это означает, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, будут получать увеличенную сумму уже с наступающего месяца».

Коснулся в своей публикации Вугар Байрамов и темы социальной помощи: «Согласно другому указу Президента Азербайджана, с этого месяца критерий нуждаемости был увеличен до 285 манатов. Увеличение критерия нуждаемости приведет к росту суммы адресной социальной помощи, которую наши граждане будут получать в этом году. Это означает, что в семье с доходом 900 манатов и 5 членами семьи сумма ежемесячной социальной помощи вырастет с 450 манатов до 525 манатов. Что касается выплат, то новый критерий нуждаемости будет применяться к тем, кто начнет получать помощь в рамках программы адресной социальной помощи с этого месяца. То есть, если в этом месяце будет принято положительное решение по заявке гражданина, он начнет получать помощь с увеличенной суммой».

Рассказывая о пособиях и стипендиях, Вугар Байрамов отмечает следующее: «В соответствии с указом Президента Азербайджана от 23 декабря 2024 года, Кабинет министров должен представить предложения о повышении размеров социальных пособий и стипендий президенту в течение трех месяцев. После того, как предложения будут представлены, будет подписан документ, касающийся повышения пособий и стипендий. Таким образом, повышение пособий и стипендий будет осуществлено».

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