В этом секторе также началась процедура возврата НДС

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов сделал публикацию на своей странице в социальной сети Facebook о старте возврата НДС в культурном секторе.

Вугар Байрамов отмечает, что в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, в культурном секторе начали применять новые налоговые льготы, и подчеркивает следующее: «Целью этих изменений является стимулирование развития сектора путем привлечения большего количества инвестиций. В то же время - это может привести к снижению расходов на ряд услуг в культурной сфере, а также к снижению цен».

В.Байрамов сообщает, что с этого месяца в культурном секторе началась процедура возврата НДС: «Таким образом, 50% НДС, уплаченного безналичным способом за услуги, связанные с театральными постановками, кинопоказами, посещением музеев и концертами симфонических оркестров, возвращается в рамках программы «ƏDVcashback». То есть, теперь также действует кэшбек для культурных услуг».

Согласно другим изменениям, с этого месяца в культурном секторе началась полная отмена земельного налога на 5 лет, а также предоставляется 90% льгота по налогу на прибыль (доход). Кроме того, размер льготы по налогу на прибыль был увеличен с 75% до 90%. Согласно действующему законодательству, количество субъектов, которым предоставляются льготы, увеличено с 1 до 5. В список получателей льгот были добавлены театры, музеи, симфонические оркестры и кинопродюсеры.