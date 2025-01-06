К каким предпринимателям применяется налоговая льгота в размере 75%?

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 декабря 2024 года утвердил закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс», принятый Милли Меджлисом 16 декабря прошлого года.

С целью совершенствования налогового администрирования одной из важных поправок, внесённых в Налоговый кодекс, стало предоставление 75% налоговой льготы на доходы микро-предпринимателей в отдельных сферах услуг без установления дополнительных требований, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики АР.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, вступившим в силу с 2024 года, 75% доходов физических лиц, являющихся микро-предпринимателями и отвечающих условиям, таким как наличие не менее трёх наёмных работников в среднем за год и отсутствие задолженности по обязательным государственным социальным страховым взносам, освобождаются от уплаты подоходного налога.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, вступившим в силу с 2024 года, 75% доходов физических лиц-микропредпринимателей, у которых в соответствующем году среднее ежемесячное количество наёмных работников составляет не менее 3 человек и отсутствует задолженность по обязательным государственным социальным страховым взносам, освобождаются от подоходного налога.

Государственная налоговая служба подчеркивает, что в результате проведённого анализа было установлено, что ряд физических лиц оказывают услуги не населению, а другим налогоплательщикам, и поэтому не могут быть плательщиками упрощённого налога

По этой причине в Налоговый кодекс были внесены изменения, касающиеся освобождения от подоходного налога 75% доходов физических лиц-микропредпринимателей, работающих в некоторых сферах услуг, с годовым оборотом до 45 тысяч манатов, без учета расходов, при условии, что не применяется никаких дополнительных требований. К данным видам деятельности относятся разработка программного обеспечения, проектирование и декорирование, переводческие услуги, рекламные услуги, исследования и научная деятельность, услуги в области науки, образования, культуры и спорта, юридические услуги, консультации по аудиту, бухгалтерии и финансовым вопросам, журналистика, исследование рыночной конъюнктуры, оценочная деятельность, а также услуги по доставке заказов и курьерская деятельность, за исключением перевозок грузов автомобильным транспортом и услуг гидов.

«Применение указанной налоговой льготы направлено на поддержку деятельности микро-предпринимателей, занимающихся реальным бизнесом, а также на оптимизацию налоговой нагрузки для микро-предпринимателей с низким доходом» - подчеркивают в Государственной налоговой службе.

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