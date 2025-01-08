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Арестован Керимджан Дурмаз – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:48 - Сегодня
Арестован Керимджан Дурмаз – ВИДЕО

7 января стало известно о том, что турецкий визажист, исполнитель и ди-джей Керимджан Дурмаз был задержан в Стамбуле в рамках расследования по обвинению в рекламе незаконных ставок.

Ранее сообщалось о том, что К.Дурмаза обвиняют в нарушении закона, регулирующего ставки на спортивные события – отмечалось, что во время одного из выступлений на экране за его спиной транслировалась реклама сайтов незаконных ставок.

Сегодня издание Hürriyet сообщило об аресте К.Дурмаза, который в своих судебных показаниях заявил, что не признает предъявленных ему обвинений.

«Я находился там исключительно для выступления на сцене. У меня не было другой цели. Я даже не знал, что там будет реклама незаконных ставок. Более того, когда я делал публикации в своих социальных сетях, я всегда следил за тем, чтобы на LED-экране за мной не отображалась реклама ставок. Я не знал, что люди, с которыми я заключил соглашение, занимаются подобным. Если бы знал, я бы туда не пошел», - цитирует Hürriyet Керимджана Дурмаза.

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