Взрыв из прошлого: Первое совместное выступление Муслима Магомаева с Тамарой Синявской на Новогоднем голубом огоньке – ВИДЕО

На официальной Facebook-странице, посвященной памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, опубликовано его первое совместное выступление с Тамарой Синявской на Новогоднем голубом огоньке, произошедшее 50 лет назад - 1 января 1975 года.

Отмечается, что ТВ архивы потеряли запись и только преданные почитатели таланта М.Магомаева, записывавшие эти настоящие шедевры на старые катушечные магнитофоны, зачастую жующие плёнку, бережно хранят память: «И хранят эти записи, от которых - мы понимаем - некоторые любители идеального звука поморщатся. Но, нам они очень дороги. Знаем точно, что для тех, с кем мы «на одной волне», это будет приятным сюрпризом. А тем, кто записал и сохранил - наша искренняя благодарность».

Отметим, что в ходе первого совместного выступления на Новогоднем голубом огоньке Муслим Магомаев и Тамара Синявская исполнили неаполитанскую песню «Тиритомба».

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