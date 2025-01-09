Кино на неделю: Романтическая драма с Ханде Эрчель и Барышем Ардучем и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Охота на воров 2: Пантера»

Жанр - боевик, триллер, драма, криминал (США, Канада, Испания)

Режиссер - Кристиан Гьюдгэст

В главных ролях: Джерард Батлер, О’Ши Джексон мл., Эвин Ахмад, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Стефани Кулон, Кристиан Солимено

Рейтинги: IMDb – 8,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров и драгоценностей, а также связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

«Karantina»

Жанр - драма, молодежный, романтический (Турция)

Режиссер - Ахмет Топуз

В главных ролях: Мелтем Акчол, Демирхан Демирчиоглу, Онур Бай

Рейтинги: IMDb – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм, основанный на одноименной книге Бейзы Алкоч, рассказывает о том, как Зейнеп и Онур влюбляются друг в друга на фоне расследования убийства и карантина из-за эпидемии.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Жанр - фэнтези, приключения, семейный (Россия)

Режиссер - Игорь Волошин

В главных ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарёв

Рейтинги: IMDb – 5,6/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: В далёком городе живёт девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унёс Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом - отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

«Rüzgara bırak»

Жанр – романтика, драма (Турция)

Режиссер - Энгин Эрден

В главных ролях: Барыш Ардуч, Ханде Эрчель

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: В центре сюжета два наследника группы компаний Yazıman - Эге Языджи, который живет в Чешме, и Аслы Мансой, которая является генеральным директором этой группы компаний. Продолжение существования компании зависит от строительства огромного отеля в Чешме, где Эге основал школу серфинга. Городская жительница Аслы и Эге, который полностью привержен Чешме, скоро поймут, насколько они похожи, несмотря на все различия.

«Şampiyonlar»

Жанр – комедия, семейный (Турция)

Режиссер - Мустафа Котан

В главных ролях: Мурат Йылдырым, Эрдал Озъягчылар, Бушра Пекин

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает о том, как Эфе, который поехал с семьей в летний отпуск к дедушке, знакомится с шахматами.

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