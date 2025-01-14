Вновь перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук в очередной раз отложила объявление номинантов на премию «Оскар» из-за разрушительных пожаров в Калифорнии.

Объявление номинантов на 97-ю премию «Оскар» было перенесено уже второй раз за неделю - теперь оно состоится 23 января, сообщает Variety.

Напомним, что первоначально церемония была назначена на 17 января, но 9 января Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла ее на 19 января из-за лесных пожаров в Калифорнии. Голосование за номинантов должно было завершиться 12 января, теперь оно продлится до 17 января.

Номинанты будут представлены на виртуальном мероприятии без участия СМИ - церемония награждения по-прежнему запланирована на 2 марта.

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