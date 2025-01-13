В Лос-Анджелесе дотла сгорел особняк Кянана Догулу и Берен Саат

Среди знаменитостей, потерявших дома в результате разрушительного пожара в Лос-Анджелесе, оказалась турецкая звездная пара – Кянан Догулу и Берен Саат.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе в 2014 году, где купила дом стоимостью 1,2 млн долларов (более 2 млн манатов), который сгорел дотла в результате пожара, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

«Всё ушло: воспоминания, моя студия, фотографии, видео, картины… Всё пропало. Весь район уничтожен. Наши близкие и друзья остались без дома», - цитирует Posta К.Догулу.

Известно, что после того, как пожары будут локализованы, знаменитая турецкая пара планирует отправиться в Лос-Анджелес.

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