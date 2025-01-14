Бейонсе сделала щедрое пожертвование в помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе - ФОТО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Бейонсе сделала щедрое пожертвование в помощь пострадавшим от разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Бейонсе отмечает в Instagram, что анонсированное ею ранее объявление, запланированное на 14 января, переносится на более поздний срок из-за разрушительных пожаров, охвативших районы вокруг Лос-Анджелеса:

«Я продолжаю молиться за восстановление и исцеление семей, пострадавших от этой трагедии. Мы поистине благословлены благодаря мужественным сотрудникам экстренных служб, которые неустанно работают, чтобы защитить сообщество Лос-Анджелеса».

Также певица сообщила о том, что сделала пожертвование в помощь пострадавшим: «Фонд BeyGOOD LA Fire Relief выделил 2,5 миллиона долларов (более 4,2 млн манатов) на прямую помощь семьям, потерявшим свои дома, и общественным организациям, которые активно занимаются оказанием поддержки. Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад, каким бы он ни был».

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