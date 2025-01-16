Новое назначение в группе компаний «Veysəloğlu»

В группе компаний «Veysəloğlu» состоялось новое назначение.

Санубар Назарова назначена на должность руководителя департамента корпоративных коммуникаций. Основными направлениями её деятельности будут управление PR-стратегией компании и организация корпоративных мероприятий.

Напомним, что в настоящее время пресс-службой группы компаний «Veysəloğlu» руководит Мухаммедали Гарибли.

До этого назначения Санубар Назарова работала пресс-секретарем ОАО «Азербайджанские железные дороги».

Группа компаний «Veysəloğlu», работающая более 30 лет, является одним из крупнейших работодателей в Азербайджане и оказывает значительное влияние на экономику страны в несырьевом секторе. Группа компаний, специализирующаяся на секторе товаров повседневного спроса, включает в себя компании, предоставляющие услуги в области логистики, дистрибуции, производства и розничной торговли.