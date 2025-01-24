«Sevgin yaşayır»: Ройа презентовала новую песню - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новую песню под названием «Sevgin yaşayır» (музыка - Фарид Ага, слова - Орхан Мурватли).

Ройа порадовала поклонников новой композицией, продолжая линию лирических историй, которые составляют основу её творчества. Как и большинство её песен, эта работа посвящена любви - чувствам, переживаниям и эмоциям, которые находят отклик в сердцах слушателей.

Аранжировка, сведение и мастеринг композиции проходили в Турции - трек уже доступен для прослушивания на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

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