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Почему Москва скрывает правду о подбитом самолете AZAL?

Себа Агаева19:20 - Сегодня
Почему Москва скрывает правду о подбитом самолете AZAL?

Недавние сообщения по расследованию крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вызвали шок и возмущение.

Расследование, проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета AZAL, подтвердило, что воздушное судно было подбито системой ПВО «Панцирь С-1», утверждает Caliber.az со ссылкой на достоверные источники.

«Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, как нам стало известно, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном», - отмечает издание.

Как утверждает Caliber.az, следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ: «Редакции уже известны имена и звания этих людей, и мы обязательно поделимся данной информацией с читателями в нужное время».

Эти факты вопиющи по своей сути и требуют ответа на ряд вопрос, в частности:

- Почему Россия до сих пор не обнародовала итоги расследования?

- Какие меры будут предприняты, чтобы виновные, включая высокопоставленных лиц, понесли ответственность?

- Будет ли Россия сотрудничать с международными организациями или вновь предпочтет сокрыть факты?

Хотя, судя по имеющейся практике, эти вопросы скорее являются риторическими, ведь Россия давно известна своим подходом к «расследованиям» таких инцидентов, где вместо поиска истины приоритетом становится сокрытие собственной причастности. Вспомним, к примеру, крушение рейса MH17 — схема замалчивания и дезинформации кажется пугающе похожей.

Подобное не может оставаться безнаказанным. Азербайджан имеет право требовать от ООН и ИКАО, чтобы они оказали давление на Россию, с тем чтобы она предоставила все материалы и доказательства, как говорится, без купюр.

Если РФ откажется предоставить данные по этому делу, то это однозначно подорвет веру в любые ее заявления и автоматически поставит под удар стратегическое партнерство с Баку.

России стоит также помнить, что использование систем ПВО против гражданского самолета есть акт грубого нарушения международного права, который вполне может быть квалифицирован как военное преступление против гражданских лиц, а применение средств РЭБ для подавления систем управления авиалайнером только усугубляет ситуацию.

Кроме того, факт использования вооружения, вывезенного из Сирии, говорит о том, что Кремль явно неспособен обеспечить, чтобы его техника не использовалась для атак на гражданские цели.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что Москва не раз доказывала, что для нее важнее защитить собственные интересы, чем следовать нормам права, но в данном случае ей придется ответить за совершенное.

Азербайджан предпримет все возможные шаги – вплоть до введения санкций против российских военных и политических деятелей и подачи иска в Международный суд - для того, чтобы привлечь Россию к ответственности, и чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

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