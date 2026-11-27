Когда архитектура, десятилетиями державшаяся на управляемой нестабильности, начинает рушиться, первыми голос подают те, кто привык выступать в роли единственного арбитра.

Вчера информационное пространство вокруг армяно-азербайджанской нормализации вновь взорвалось синхронными сигналами из Москвы. На этот раз поводом послужили сразу два вектора, сближающих регион с реальным, а не декларативным миром — дискуссия о конституционной реформе в Армении и курс Еревана на самостоятельную охрану собственных границ.

Примечательно, с какой синхронностью в информационную атаку включились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Оба спикера, каждый в своей тональности, попытались представить шаги по снятию многолетних противоречий и укреплению суверенитета Армении как прямую угрозу ее существованию.

Конституционный барьер и «забота» Смоленской площади

Катализатором для заявления Марии Захаровой стали слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который в ходе визитов в Баку и Ереван обозначил очевидную для всего международного сообщества вещь — без изменения Конституции Армении подписание мирного договора с Азербайджаном невозможно. В Баку эту позицию озвучивают последовательно на протяжении последних лет, поскольку действующий Основной закон соседней страны содержит ссылки на Декларацию о независимости с территориальными претензиями к Азербайджану.

Однако в Москве логику устранения юридических препятствий к миру восприняли в штыки. Мария Захарова назвала слова немецкого министра «вмешательством во внутренние дела суверенного государства», добавив, что «подобного рода решения армянский народ должен принимать самостоятельно, без непрошенных подсказок извне».

За дипломатической формулировкой о невмешательстве просматривается вполне конкретный политический расчет. Сегодня вопрос изменения Конституции стал главным водоразделом внутри самой Армении. Премьер-министр Никол Пашинян после парламентских выборов 7 июня 2026 года, на которых партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов и не получила конституционного большинства в две трети мандатов, оказался перед необходимостью искать компромисс с оппозицией. Глава армянского правительства предложил оппонентам «простую сделку» — согласиться на проведение референдума по проекту новой Конституции в обмен на отказ от сценария внеочередных выборов, которые, по его словам, оставят нынешние оппозиционные фракции за бортом парламента.

В этих условиях критика в адрес западных дипломатов объективно играет на руку тем силам в Ереване, которые блокируют конституционную реформу. Сохранение старой редакции Основного закона замораживает подписание мирного договора. А отсутствие мирного договора оставляет в подвешенном состоянии всю систему региональной безопасности, сохраняя поле для внешнего маневра и давления.

Параллельно Захарова вновь воспроизвела привычный тезис о деструктивной роли Брюсселя и Берлина. По ее утверждению, «Евросоюз стремится продвигать на Южном Кавказе собственные нарративы не ради созидания, а ради вытеснения России и создания новых очагов напряженности». При этом заслугу в прекращении огня в 2020 году представитель МИД РФ вновь приписала исключительно Москве, заявив, что якобы «именно активное российское участие позволило остановить кровопролитие в Карабахе в 2020 году, выработать дорожную карту армяно-азербайджанского урегулирования».

Ультиматум «шведского стола» от Затулина

Если Захарова ограничилась обвинениями в адрес Запада, то Константин Затулин в интервью Национальной службе новостей (НСН) перешел к прямым угрозам и апокалиптическим прогнозам в адрес самой Армении. Поводом стал анонсированный Николом Пашиняном план поэтапного вывода российских пограничников и перехода к самостоятельной охране государственных рубежей. Накануне декабрьских визитов в Россию — 3, 11 и 22 числа — армянский премьер поблагодарил российскую погранслужбу за многолетнюю работу и констатировал, что пришло время взять ответственность за границы на себя.

Реакция Затулина оказалась предельно жесткой. Он обвинил Пашиняна в попытке усидеть на двух стульях, совмещая выход из ОДКБ и отказ от российского военного присутствия с получением экономических преференций от ЕАЭС до «гипотетической» подачи заявки в Евросоюз в 2027 или 2028 году.

«Но любая интеграция между государствами – это не шведский стол. Господин Пашинян, как поклонник ЕС, как я понимаю, предпочитает шведский стол традиционной армянской кухне. Я думаю, что этот номер не пройдет», — заявил депутат Госдумы.

Куда более показательной стала та часть его выступления, где Затулин принялся моделировать будущие военные угрозы для Еревана. Фактически российский парламентарий воспроизвел весь арсенал страшилок, которыми годами оперируют радикальные круги в самой Армении. Он поставил под сомнение способность страны защищать свои рубежи без российского зонтика и прямо заявил о неизбежности новой эскалации.

В ход пошел проверенный прием запугивания. Российский депутат попытался убедить аудиторию, что в своем независимом статусе Армения якобы «находилась и находится под угрозой», а рассчитывать на миролюбие соседей после возвращения Карабаха Баку «очень наивно».

Таким образом, российский политик открыто легитимизировал главный миф армянской оппозиции о неизбежности новой войны.

В его высказываниях кроется вся суть идеологической конструкции, которую пытаются навязать региону из РФ. Восстановление территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах трактуется российским политиком как «отбор» земель, а нормализация отношений и открытие региональных коммуникаций подаются как уступка внешнему давлению. Затулин с явным сожалением перечислил те изменения, которые стали результатом новых реалий на Южном Кавказе — согласование проекта TRIPP и исключение из проекта новой Конституции Армении символов, несущих территориальный подтекст в отношении соседей, таких как изображение горы Арарат – (Агрыдаг по-азербайджански – ред.) на гербе.

Завершил свой прогноз российский депутат открытым обвинением в адрес главы армянского правительства, назвав его курс «предательством интересов собственного народа в угоду своей идеологической концепции, и своему устойчивому желанию порвать связи с прошлым, с Россией, с постсоветским или евразийским пространством».

Кому выгоден страх перед миром

Если сопоставить риторику Марии Захаровой и Константина Затулина, складывается цельная картина. Оба спикера, один на уровне официальной дипломатии, другой на уровне парламентской публицистики, бьют в одну точку. Они пытаются убедить армянское общество в том, что отказ от реваншистских рудиментов в Конституции и вывод иностранных пограничников лишат страну последних гарантий выживания.

В этой логике мирный договор с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией выглядят не как единственный путь к безопасному развитию, а как, по их мнению, «капитуляция». Поддержка сохранения старой Конституции, наполненной отсылками к территориальным претензиям, и запугивание «неудовлетворенными аппетитами» соседей фактически превращают российских спикеров в адвокатов тех политических сил в Армении, которые мечтают о пересмотре итогов последних лет и возвращении к конфронтационной повестке.

Причина такого беспокойства лежит на поверхности. Окончательное урегулирование между Баку и Ереваном, подкрепленное новой Конституцией Армении, открытием коммуникаций и самостоятельным пограничным контролем, сделает ненужным внешний силовой арбитраж. Регион впервые за десятилетия получит шанс решать свои вопросы напрямую, без посредников, чье влияние десятилетиями держалось на формуле «ни мира, ни войны». И поэтому, чем ближе момент подписания мирного соглашения, тем громче звучат голоса тех, для кого устойчивый мир на Южном Кавказе означает утрату привычных рычагов воздействия.