Драматический триллер Эмиля Гулиева со звездами сериала «Əqrəb mövsümü» впервые покажут на ТВ - ВИДЕО

Впервые на телевизионном экране будет показан художественный фильм режиссера Эмиля Гулиева «Mən burada tək olmuşam», главные мужские роли в котором сыграли звезды нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» Азер Айдемир и Хикмет Рагимов.

Примечательно, что драматический триллер был снят задолго до успеха сериала «Əqrəb mövsümü», режиссером которого также является Э.Гулиев – фильм, снятый в 2019 году, был запущен в кинопрокат в марте 2023 года.

Отметим, что в данном проекте Э.Гулиев выступил не только как режиссер, но и как главный продюсер и соавтор сценария. Главную женскую роль в фильме сыграла актриса Арзу Абдулова.

Телевизионная премьера фильма «Mən burada tək olmuşam» состоится на телеканале ITV 7 февраля.

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