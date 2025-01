На ITV стартует новый сезон вокального шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

В феврале канал ITV вновь представит зрителям азербайджанскую лицензионную адаптацию всемирно известного проекта The Voice – «Səs Azərbaycan».

Новый сезон шоу «Səs Azərbaycan» стартует на ITV 9 февраля в 21:00 - кресла наставников в проекте займут народные артистки Зульфия Ханбабаева и Ройа Айхан, победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф.

Отметим, что шоу «Səs Azərbaycan» будет выходить в эфир на ITV каждое воскресенье – напомним, что ранее победителями проекта в разные годы становились Эмилия Ягубова, Надир Рустамлы и Зюльфю Асадзаде.

The Voice («Голос») - вокальное телешоу, выходящее в эфир во многих странах мира. Первым телешоу в данном формате стал The Voice of Holland («Голос Голландии»), придуманный голландским продюсером Джоном де Молем и запущенный в 2010 году на нидерландском телевидении.

Позже шоу по такому же формату появились по лицензии во многих странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Китай, Россия, Франция, Канада, Бельгия, Турция, Австралия, Португалия, Бразилия, Таиланд, Польша, Испания, Румыния, Южная Африка и др.