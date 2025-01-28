Задержанный в Баку с 6 кг марихуаны оказался известным рэпером – ВИДЕО

27 января стало известно о том, что сотрудники Управления полиции Наримановского района и 18-го отделения полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 37-летнего Анара Нифталиева и 31-летнего Фарида Зульфугарова, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Пресс-служба МВД сообщила, что у задержанных было изъято около 6 килограммов наркотического вещества – марихуаны; было установлено, что они планировали распространять наркотики, размещая их в различных локациях столицы.

Один из задержанных – А.Нифталиев – оказался известным азербайджанским рэпером, выступающим под сценическим именем RG.

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