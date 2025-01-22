Хосе Бернардо рассказал о том, кто подсадил его на наркотики - ВИДЕО

Актер и ведущий Хосе Бернардо рассказал в интервью выходящей на Baku TV программе «Arzunun vaxtı» о том, как стал наркозависимым.

«Меня каждый день приглашали на вечеринки, в клубы. Одна женщина рядом со мной употребляла наркотики. В какой-то момент сложилась такая ситуация, что я тоже начал их употреблять. Я провел три месяца с этой женщиной, и потом понял, что стал зависим. Знал, что это плохой путь, но в тот момент, когда человек лишен здравого смысла, он не осознает всей ситуации», - рассказал Х.Бернардо, отметив, что многие друзья отвернулись от него, узнав о том, что он стал наркозависимым, и он не осуждает их.

По словам Хосе Бернардно, члены его семьи плохо отреагировали на его признание в том, что он является наркозависимым: «Они не ожидали от меня такого. Но в тот период я понял, что именно семья готова поддержать меня как в трудные, так и в хорошие времена. Затем я прошел несколько курсов лечения. Я употреблял наркотики с перерывами в течение пяти лет. За последний год я понял, что те, кто продолжает этот путь, либо в тюрьме, либо мертвы. Я понял, что иду к пропасти. Из-за наркотиков я потерял лучшие годы своей карьеры, замечательных друзей, доверие моей семьи».

Х.Бернардо подчеркнул, что в течение года не употребляет тяжелые наркотики и, проходя реабилитацию, делает все, чтобы никогда не вернуться к употреблению наркотических средств.

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