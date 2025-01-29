HammAli перестал скрывать жену от поклонниц – ФОТО

Участник рэп-дуэта «HammAli & Navai» Александр Алиев (HammAli) перестал скрывать супругу от поклонниц.

Напомним, что HammAli распрощался с холостяцкой жизнью в сентябре 2024 года - свадьба рэпера и его избранницы по имени Эмилия прошла в городе Сочи с участием звездных коллег, в числе которых Navai, BahTee, Elman с супругой, Михаил Марвин и многие другие – видеокадры со свадьбы популярного артиста доступны для просмотра здесь.

Все это время HammAli не публиковал фотографий с супругой на своих страницах в социальных сетях, но после презентации трека «Песня для жены» перестал скрывать спутницу жизни от поклонниц.

«Пригласил жену на свидание», - пишет HammAli в Instagram Stories, публикуя снимок с женой.