Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что представляю Азербайджан» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az со скрипачом-виртуозом, заслуженным артистом Азербайджана Эльвином Ходжа Ганиевым.

- Эльвин, что стало главной идеей вашего нового альбома Six Sonatas for solo violin (Ysaÿe)? Какие произведения вошли в него, и почему был сделан именно такой выбор?

- Я всегда мечтал сыграть сонаты Эжена Изаи (бельгийский скрипач, дирижёр и композитор – прим.ред.). Сонаты очень виртуозные, сложные, сыграть их все вместе, а тем более сделать профессиональную запись с лейблом - это уже новая ступень, высокий уровень, высокий показатель в карьере солиста скрипача. И я очень счастлив, что 24 января вышел в свет мой первый альбом на лейбле Solo Musica.

- Можно ли сказать, что этот альбом – своего рода творческое заявление, новый этап вашей музыкальной истории?

- Да! Могу с гордостью сказать, что этот альбом - 6 сонат Эжена Изаи новое творческое заявление, так как в мире очень мало скрипачей, записавших подобный альбом, а в Азербайджане и в Турции я первый записал такой альбом, и для музыкальной истории это очень важно.

- Как, по-вашему, ваш новый альбом будет воспринят публикой? Ожидаете ли вы, что он откроет для вас новые творческие горизонты?

- Очень надеюсь, что новый альбом, мой первый альбом в сотрудничестве лейблом Solo Musica, откроет мне новые творческие горизонты, и очень надеюсь, что его будут много слушать и он будет признан во всем мире.

- Ваш дед, скрипач и дирижер Сарвар Ганиев, оказал огромное влияние на развитие скрипичной школы. Как его наследие повлияло на вас?

- Мой дед Сарвар Ганиев был потрясающим скрипачом. Его звуки скрипки отличали его от всех скрипачей, его великолепная школа, культура исполнения, его сценичность, манера исполнения, огромный репертуар, огромное количество произведений азербайджанских композиторов, первым исполнителем многих из которых был он сам, восхищают до сих пор всех музыкантов в мире. Он учился у лучших педагогов в Московской консерватории имени Чайковского, именно в Золотой период консерватории и это тоже, наверное, имело свое влияние в его скрипичной карьере.

Несмотря на огромную занятость, постоянные концерты, записи, гастроли, он еще постоянно занимался со своими студентами, был гениальным педагогом, и главное, он был необыкновенно добрым человеком. У него было золотое сердце. Могу сказать, что я его очень люблю, очень скучаю по нему, всегда помню и буду стараться всегда расти как музыкант, как он и мечтал. Моим первым педагогом был мой дедушка - для меня он всегда был и остается примером во всем. Много раз слушал его уроки с его студентами, часто слушал его репетиции с оркестром и был всегда в восхищении его терпением, его любовью к музыке, его добрым отношением ко всем окружающим его людям. Для меня он был и будет всегда моим идолом.

- Каково это - расти в семье, где все профессиональные музыканты? Был ли у вас момент сомнений в выборе пути?

- Вообще то, когда я родился, по рассказам моей мамы, все в семье говорили, что в семье уже и так много музыкантов, надо, чтобы были и врачи, и инженеры, дипломаты, поэтому никто меня не собирался учить музыке. В Анкаре мы с дедушкой и с дядей моим Тогрулом Ганиевым жили на одном этаже, везде кто-то занимался, репетировал. Весь этаж был наш, и куда я ни заходил, в каждой комнате кто-то сам занимался, кто-то готовился к концерту, кто-то занимался с учеником, кто-то готовился к экзамену. Можно сказать, что это был не дом, а скорее консерватория (улыбается).

Начиная с первого года у меня начали проявляется музыкальные способности, и я все время дома ходил с дирижерской палочкой, постоянно дирижировал, или же пытался что-то сыграть на рояле, подбирал какие-то звуки, пел очень чисто, и даже слишком реагировал на музыку, если она была веселая, я веселился, а если грустная, я мог и прослезиться. И вот так пришлось меня тоже отдать в музыкальную школу.

Для меня, наверное, никогда не было сомнения в выборе профессии, я родился музыкантом. Очень люблю музыку. И, конечно, расти в музыкальной семье для любого музыканта - это всегда огромный плюс. Музыкальное образование очень непростое, нужно много трудится, учится, выходить на сцену, работать постоянно над собой, участвовать в конкурсах, фестивалях. Когда ты растешь в такой семье, видишь, как все занимаются, слушаешь их дома, видишь их подготовку, потом выступления, концерты, а потом после концертов обязательно детальное обсуждение каждого выступления, каждого произведения, каждой ноты, и понимаешь, насколько нужно всегда серьезно относиться к своей профессии.

- Вы играли с дедом, когда вам было всего семь лет. Какие воспоминания об этом концерте остались у вас?

- Мой первый концерт с оркестром был с моим дедушкой Сарваром Ганиевым. Мы сыграли концерт Вивальди для 2-х скрипок. Для меня этот концерт останется навсегда в памяти, помню, что дед мой волновался больше меня, ведь он впервые играл с маленьким скрипачом. Наверное, боялся, что я его подведу. Но когда зал взорвался бурной овацией, и публика стоя нам долго аплодировала, навсегда запомнил взгляд моего деда, в его глазах было счастье и гордость.

Для меня это был мой первый концерт с оркестром, и он был вместе с моим дедушкой, я впервые в своей жизни сыграл с оркестром именно вместе с моим дедушкой. А через несколько лет мой дедушка Сарвар Ганиев, сыграл свой последний концерт, который был сыгран именно со мной. Мы сыграли двойной концерт Баха. И это было последнее выступление в его жизни... Через несколько месяцев его не стало... Во всем этом есть какой-то знак, такого совпадения не может быть - мой первый концерт с оркестром был с дедом и его последний концерт с оркестром был со мной ....

- После победы в международном музыкальном конкурсе имени Шимановского открылось ли для вас что-то новое? Какие двери эта награда распахнула? И в целом интересно Ваше отношение к участию в конкурсах – нужны ли они состоявшимся музыкантам?

- Да, после победы на конкурсе имени Шимановского мне пришло предложение от музыкального агентства, что очень важно для сольной карьеры, так как все концерты в мире сейчас организуются музыкальными агентами. В течение года уже было и еще будет много концертов во многих странах мира, на момент выхода интервью на 1news.az у меня состоится концерт в Германии, в Эссене, а на днях я лечу в Таиланд, в Бангкок, на концерт с Тайским филармоническим оркестром. Сейчас уже у меня планируются концерты на 2026-2027 годы.

Как я отметил ранее, на днях вышел в свет мой первый альбом на лейбле Solo Musica, я записал 6 сонат Эжена Изаи - это сложнейшие виртуозные сонаты. В Азербайджане и в Турции это будет первый CD-альбом сонат Изаи за всю скрипичную историю. А скоро выйдут еще 2 альбома, уже с оркестром, с немецким оркестром и с польским оркестром NOSPR.

Могу сказать, что конкурсы для карьеры очень важны, так как участие в конкурсах дает мотивацию еще больше заниматься, учить новый репертуар, расти и достигать новых высот. Ведь в искусстве нет предела, нужно стремиться всегда быть лучше и лучше, работать над собой. Поэтому и есть много конкурсов, не обязательно всегда их выигрывать, главное увидеть свой уровень, услышать разные школы, и продолжать работать, расти как музыкант.

- Вас называют «Восточным Паганини». Насколько вам близка эта параллель?

- Предпочитаю, чтобы меня называли Эльвин Ходжа Ганиев, потому что в истории было много скрипачей, подобных Паганини, которые мне нравились, и трудно выбрать из них только одно имя, чтобы называться.

- Орден от Папы Римского – особая награда. Как вы восприняли это признание? И насколько для вас, как музыканта, важны подобные ордена, премии и т.д.?

- Для меня награда, орден, звание очень важны, так как каждая награда говорит о твоем признании, об оценке твоего труда. Для меня Орден Папы Римского был очень дорог, получил его из рук Папы Римского прямо на концерте, где он мне пожелал много творческих успехов.

Я также лауреат премии Aydın Gün Encouragement Award 2019 от Стамбульского фонда культуры и искусств (IKSV). Орден Aydın Gün вручается ежегодно на знаменитом Стамбульским фестивале, присуждается только одному музыканту как лучшему музыканту года. Из-за пандемии я не смог приехать на церемонию присуждения, именно в эти даты были отменены все рейсы из Германии в Турцию, и только в 2022 году меня пригласили на Фестиваль на концерт и там мне вручили орден.

Еще у меня есть Орден Содружества Молодежи, который я получил в Кыргызстане, и Орден Молодежи, которым меня наградил наш Президент Ильхам Алиев. Но самое важное и ценное для меня было получение звания заслуженного артиста Азербайджана, которое я получил в 20 лет. Для меня носить это звание огромная честь и большая ответственность перед своей страной, перед руководством Азербайджана, именно благодаря их поддержке я смог учиться все эти годы у легендарного педагога у Захара Брона, и всесторонне развиваться как музыкант.

-Вы часто исполняете произведения азербайджанских композиторов. Как зарубежная публика реагирует на эту музыку?

- C огромным удовольствием исполняю произведения азербайджанских композиторов, у нас есть очень красивые произведения. Зарубежная публика с большим восторгом принимает музыку наших композиторов.

- Насколько важно для вас представлять Азербайджан на мировой сцене? Ощущаете ли вы в этом свою миссию?

- Для меня представлять Азербайджан во всем мире - это одновременно и огромная ответственность, и огромная гордость. С самого детства поддержка руководства страны, поддержка всего Азербайджана, вера в меня для меня были огромной мотивацией работать, заниматься еще больше, чтобы как можно больше привезти в Азербайджан новые творческие достижения, новые победы.

Где бы я ни был, я всегда помню, что я представляю Азербайджан. Я всегда помню, что ношу фамилию моего деда, и моя мечта осуществить мечту деда, достичь самых высоких музыкальных вершин во всем мире и на самом высоком уровне представлять свою страну.

- Как, на ваш взгляд, можно усилить присутствие азербайджанской классической музыки в мире?

- Усилить присутствие азербайджанской классической музыки во всем мире очень важно, и на мой взгляд, нужно как можно больше исполнять произведения наших композиторов в различных странах, выпускать альбомы наших композиторов на музыкальных лейблах, чтобы их могли слышать во всем мире. Моя мечта собрать и записать все скрипичные концерты азербайджанских композиторов, выпустить несколько СД на лейбле.

- Вы выступали с Пласидо Доминго. Как проходило ваше знакомство? Какие впечатления остались после совместного концерта?

- С Пласидо Доминго я впервые выступал в Мадриде. С первых минут мы с Пласидо очень подружились, это необыкновенное ощущение - делить с ним сцену. После концерта в Мадриде его менеджер звонил несколько раз, меня пригласил еще на совместные концерты. Год назад мы выступали вместе на Фестивале Аспендос в Анталье. Было особенно приятно и трогательно очень, что он сам со сцены пришел за кулисы, взял меня за руку и вывел на сцену, представив публике.

- Вы учились у Захара Брона, который воспитал целую плеяду великих скрипачей. Каким был ваш опыт?

- Я всегда благодарен буду судьбе за встречу с моим легендарным педагогом, моим дорогим и любимым профессором Захаром Борном, педагогом лучших скрипачей мира, таких как Максим Венгеров, Вадим Репин, Дэвид Гэррит. Быть его студентом это огромное счастье. Я начал с ним заниматься с 8 лет и горжусь тем, что я, наверное, самый «долгий» его студент, который учился у него. 14 лет учебы в классе у лучшего педагога мира, учиться с лучшими студентами, многие из которых сегодня уже мировые звезды, находиться в этой необыкновенной обстановке, где все лауреаты конкурсов, уже была огромная школа для всех для нас. Между собой мы все, его студенты, шутили, что играть Захару Нухимовичу в классе было намного больше волнения, чем на многих концертах или даже конкурсах. Его занятия, его филигранная работа над каждым звуком, над каждой нотой потрясает всех, кто даже просто слушал его уроки. Я один из счастливых скрипачей в мире, которые могут с гордостью сказать, что учились у Захара Брона.

- Что для вас сейчас является главной творческой задачей? Есть ли мечта, которую вы пока не реализовали?

- Я творческий человек, поэтому я постоянно нахожусь в состоянии работы над собой, изучения новых произведений, подготовки к очередному концерту. У меня есть много проектов, которые, я надеюсь, получатся, ведь не всегда зависит все только от меня. Есть много планов на ближайшее будущее и на более дальние сроки. Конечно, есть мечта, которую пока не реализовал, я думаю, что у меня еще много мечтаний, как и у любого человека в каждой профессии. Но для исполнения любой мечты нужно постоянно работать над собой, быть всегда в хорошей форме, и идти к своей цели.

- Какой концерт или событие в вашей карьере пока стало самым значимым?

- Самый значимый концерт на сегодняшний день в моей жизни это был финал третьего тура на конкурсе имени Шимановского в Польше, с одним из лучших оркестров в мире NOSPR, дирижер был из Бразилии. Я не могу описать все то, что я чувствовал в этот день. Из сотни участников, пройдя сначала отбор, а потом три сложнейших тура с огромным репертуаром, на финал осталось только пять скрипачей, среди которых был и я. И то чувство, что ты уже прошел сначала отбор, а потом уже все три тура, где было огромное количество различных произведений, и ты уже в финале, почти у цели, остался только последний рывок, самый сложный, но ты понимаешь, что будет только 3 лауреата из 5 финалистов, и все очень сильные соперники.

Финалисты были 2 из Японии, один из Польши, один из Кореи, и я из Азербайджана. На этом конкурсе в жюри сидели выдающиеся скрипачи, но ни одного из них я не знал, не видел никогда раньше, не был на их мастер-классах. Когда я сыграл, в зале были бурные овации, что не часто бывает на конкурсах. Потом было ожидание, все ждали объявления результатов. Не могу забыть пока это состояние. И вот жюри выходят на сцену. Это незабываемое ощущение на сцене... Когда я услышал свою фамилию, я почувствовал, что мое сердце сейчас остановится от эмоций. Конкурс Шимановского дал мне новый статус в мире, новые возможности, новые встречи, новые проекты, новые надежды!

- Что для вас важнее – техника или эмоциональная глубина исполнения?

- Если говорить о высоком уровне музыканта, то у него должна быть и блестящая техника, виртуозность, и, конечно же, эмоциональная глубина, понимание произведения, стиль, звукоизвлечение. Только обладание всеми этими качествами вместе дает право называть музыканта мировой звездой.

- Испытываете ли вы волнение перед выходом на сцену или для вас это всегда вдохновляющий процесс?

-Я очень люблю сцену. Для меня каждое выступление перед публикой - это адреналин, это необъяснимые эмоции, и волнение, и радость, и счастье, и огромная ответственность, все вместе сразу.

- Как вы относитесь к современным тенденциям в классической музыке? Видите ли в них будущее?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Наверное, я больше сам тоже классик. Современные тенденции - это как мода, думаю, что они пройдут, это проходящий период.

- Что слушает Эльвин Ганиев, когда не играет на скрипке? Есть ли в вашем плейлисте что-то неожиданное?

- Когда я отдыхаю, я слушаю разную музыку, джаз люблю слушать, а вот альбом, который слушаю сейчас, это Жорди Саваль «Lacrimae Caravaggio».

- Сейчас ваша карьера вышла на новый уровень, и все больше людей узнают о вашем творчестве. Каким вы видите свое будущее в музыке и что бы вы хотели сказать тем, кто только открывает для себя ваше творчество?

- На сегодняшней день я вижу свое будущее в постоянной работе, в изучении новых произведений, записи новых альбомов, изучении азербайджанских скрипичных произведений и их исполнении на различных сценах мира, создании новых интересных проектов, совместных выступлений с дирижерами, с музыкантами и оркестрами из разных стран во всем мире и, конечно же, у себя на родине, в Азербайджане.

Автор: Феликс Вишневецкий

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».