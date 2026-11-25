Визит главы грузинского МИД Маки Бочоришвили в Азербайджан обратил внимание на весьма примечательную тенденцию последнего времени, а именно, частые контакты политического руководства обоих стран.

Только в течение одного года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Грузию, а премьер-министр этой страны Ираклий Кобахидзе побывал с ответным визитом в Баку. В октябре состоялось очередное заседание двусторонней межправкомиссии с участием премьеров, а на прошлой неделе азербайджанскую столицу посетила министр экономики Грузии.

В этой связи можно с полным основанием говорить о том, что визит Маки Бочоришвили продолжил переговоры, начатые в апреле во время поездки Ильхама Алиева в Грузию. На встрече с главой азербайджанского государства одной из центральных тем стала тема роста объемов перевозок по Среднему коридору.

На совместной пресс-конференции она подчеркнула значение железной дороги Баку — Тбилиси — Карс как для перевозок между Азербайджаном и Грузией, так и для транзита грузов из Центральной Азии через Каспий и Южный Кавказ в Турцию и Европу. После модернизации грузинского участка пропускная способность линии выросла с 1 млн до 5 млн тонн в год, а с 20 июня по 31 октября по ней перевезли на 55% больше грузов, чем за тот же период прошлого года. Бочоришвили также напомнила, что в мае после шестилетнего перерыва возобновилось пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси.

Активизация контактов между Баку и Тбилиси во многом обусловлена необходимостью более тесной координации на фоне резко возросшего интереса внешних игроков к Среднему коридору. Только за этот год Азербайджан договорился с Евросоюзом о расширении транспортного сотрудничества в рамках инициативы Global Gateway, а развитие коридора стало одним из основных направлений стратегического партнерства с США, закреплённого в подписанной в феврале хартии.

Одновременно Тбилиси активизировал переговоры с Пекином по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, прежде всего глубоководного порта Анаклия. В июне Всемирный банк одобрил выделение 372 млн долларов на модернизацию грузинского участка Среднего коридора, а в начале ноября власти Грузии обсудили с американской стороной перспективы участия компаний США в развитии его инфраструктуры.

На этом фоне особое значение приобретает совместный план Азербайджана, Грузии и Казахстана, предусматривающий увеличение объёмов грузоперевозок по Среднему коридору до 30 млн тонн в год к 2029 году. Реализация столь масштабных проектов требует от Баку и Тбилиси согласованной транспортной, тарифной и таможенной политики.

На этом фоне реализация проекта TRIPP дало некоторый повод для беспокойства у Тбилиси, поскольку новый выход Азербайджана в Турцию через Армению может перехватить часть грузопотока, проходящего сегодня через Грузию. Бочоришвили подчеркнула, что Тбилиси внимательно следит за реализацией проекта. Байрамов же, подтвердив заинтересованность Баку в скорейшем запуске TRIPP, поспешил успокоить своего грузинского коллегу, заявив о сохраняющейся и в обозримой перспективе важности грузинского маршрута для Азербайджана отдельно поблагодарив Грузию за транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Он также анонсировал очередную встречу глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Грузии, тем самым подтвердив значимость действующего формата сотрудничества.

На совместной пресс-конференции прозвучал также и вопрос об азербайджано-грузинской границе. Ещё в Сигнахи Кобахидзе предложил ускорить согласование границы примерно на 15 участках, включая район монастырского комплекса Давид-Гареджи, известного в Азербайджане как Кешикчидаг. По его словам, азербайджанская сторона согласилась ускорить переговоры. В Баку Бочоришвили подтвердила, что пограничная комиссия продолжает работу.

В районе комплекса предстоит определить, где пройдёт граница у пещерных монастырей Удабно и Чичхитури и на каких условиях к ним будет обеспечен доступ. Ранее Тбилиси предлагал обменяться земельными участками, чтобы весь комплекс оказался под юрисдикцией Грузии, однако стороны не пришли к согласию. Вместе с тем продолжение работы комиссии свидетельствует о готовности Баку и Тбилиси урегулировать оставшиеся разногласия без ущерба для стратегического партнёрства двух стран.

С президентом Ильхамом Алиевым Мака Бочоришвили обсудила и проект подводного кабеля через Чёрное море. За день до её приезда представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии обсуждали этот проект в Бухаресте. Технико-экономическое обоснование уже готово, инвестиционное решение намечено на 2029 год, а первые поставки — на 2032-й. Возможность Азербайджана поставлять электроэнергию в Европу по этому маршруту зависит от грузинского участка, а участие Грузии в проекте — от поставок из Азербайджана и решений европейских партнёров.

По словам Байрамова, стороны работают ещё над 18 двусторонними документами. Такая частота контактов закономерна. Когда Баку договаривается о поставках энергии в Европу, это напрямую касается Грузии. Когда Тбилиси рассчитывает привлечь больше грузов из Центральной Азии на свои железные дороги и в черноморские порты, ему нужна координация с Азербайджаном. Именно эта взаимная заинтересованность сближает Баку и Тбилиси и заставляет их чаще согласовывать свои действия.

В условиях стремительно меняющейся геополитической конфигурации Южного Кавказа Азербайджан и Грузия имеют исторический шанс закрепить за собой роль ключевого связующего звена между Востоком и Западом. От способности Баку и Тбилиси согласовывать свои стратегические интересы во многом зависит место всего Южного Кавказа в новой транспортной и энергетической архитектуре Евразии. Главное, что и у Баку и у Тбилиси есть четкое понимание, что именно общность этих интересов придаёт азербайджано-грузинскому партнёрству особую прочность и долгосрочную перспективу.

Ильгар Велизаде