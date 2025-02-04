Скорость ветра в Баку усилилась до 16 м/с

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 4 февраля 16:00, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах наблюдается юго-западный ветер.

В соответствии с «желтым» предупреждением, скорость ветра порывами достигла 20 м/с в Гобустане, 18 м/с в Кяльбаджаре и до 16 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.

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