Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные дожди и усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 5 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможна морось, а вечером – кратковременные дожди. Периодически будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°C тепла, днём – 7-9°C тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днём, начиная с восточных районов, местами возможны кратковременные дожди, а в горных районах – снег. Вечером в отдельных местах возможны интенсивные осадки. В некоторых местах возможен туман. В отдельных местах западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от -1°C до 3°C тепла, днём – 6-11°C тепла, в горах ночью – от 0°C до -5°C, днём – от 3°C до 8°C тепла.