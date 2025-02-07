Брюс Уиллис больше не может говорить? – ВИДЕО
В СМИ прошла информация о том, что страдающий от лобно-височной деменции 69-летний голливудский актер, звезда боевика «Крепкий орешек» Брюс Уиллис больше не может говорить.
В публикациях о том, что Б.Уиллис потерял способность говорить, ссылаются на его старшую дочь от актрисы Деми Мур Таллулу Уиллис, при этом их средняя дочь Румер Уиллис опровергла распространившуюся информацию.
В интервью программе «Loose Women» Р.Уиллис подчеркивает, что ее отец стабилен и не страдает от каких-либо серьезных осложнений со здоровьем, отмечая, что он в хорошей форме: «У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся, так мило. Мы действительно одно целое».
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