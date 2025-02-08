ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва.

Об этом Agence France-Presse заявил член политбюро палестинского движения Басем Наим.

По его словам, сделка "находится под угрозой" и "может сорваться". Как отмечает Agence France-Presse, стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа, которые должны были начаться 3 февраля.

Источник: ТАСС