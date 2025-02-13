Стало известно, кто сыграет роль Альбуса Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Шестикратный лауреат премии «Эмми», американский актер Джон Литгоу ведет финальные переговоры о роли Альбуса Дамблдора в сериале HBO, основанном на книгах Дж.К.Роулинг.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Deadline.

Дж.Литгоу, несмотря на американское происхождение, уже исполнял британских персонажей, включая Уинстона Черчилля в «Короне» - ранее Дамблдора в фильмах о «Гарри Поттере» играли Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, а в «Фантастических тварях» - Джуд Лоу.

Проект, рассчитанный на десятилетие, разрабатывается сценаристом Франческой Гардинер и режиссером Марком Майлодом - HBO называет его точной адаптацией книг Дж.К.Роулинг. Съемки пройдут на студии Warner Bros. Leavesden, а премьера ожидается в конце 2026 - начале 2027 года.

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